دراسة: الصيام المتقطع يزيد من خطر الوفاة المبكرة

أكدت دراسة أمريكية أن الصيام المتقطع يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب.

وأوضح باحثون من جامعة تينيسي الأمريكية، أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، فيما يسبب تخطي وجبة الغداء أو الإفطار في زيادة خطر الوفاة بين 30% من الأشخاص.

وكشفت الدراسة التي أجريت على 24 ألف أمريكي فوق سن الأربعين، أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 30%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون ثلاث وجبات يوميا.



وأثبتت نتائج الدراسة ارتباط تخطي وجبة الإفطار بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، حتى بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويأكلون طعاما صحيا ولا يدخنون.

إضافة إلى ذلك، أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون الصيام المتقطع غالبا ما يستهلكون كمية كبيرة نسبيا من الطعام في الوجبة الواحدة، مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى إتلاف خلايا الجسم.

وقال البروفيسور يانغبو صن، من جامعة تينيسي: "المشاركون في الدراسة الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة، في حين أن الذين لا يتناولون الغداء أو العشاء يزيدون من مخاطر الوفاة من جميع الأسباب".



وأضاف صن: "في الوقت الذي يتم فيه الترويج للصيام المتقطع على نطاق واسع كحل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض، فإن نتائج دراستنا تنصح بتناول وجبتين أو ثلاث على الأقل موزعة على مدار اليوم".

وقال الدكتور وي باو، عالم الأوبئة في جامعة أيوا، الباحث المشارك في الدراسة: "نتائجنا مهمة حتى بعد تعديل عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة (التدخين والنشاط البدني)، وهي تستند إلى ملاحظات مستمدة من البيانات العامة ولا تعني السببية".

وأوضح باو أن تخطي الوجبات غالبا ما يعني تناول قدر أكبر من الطاقة في وقت واحد، مما يؤدي إلى تفاقم عبء تنظيم التمثيل الغذائي للجلوكوز ويتسبب في تدهور عملية التمثيل الغذائي لاحقا، وهذا يفسر أيضا الارتباط بين فترة الوجبة الأقصر والوفيات.