رفع مخصصات المقنن العلفي للابقار والاغنام واسعار الحليب تغلي

29-11-2022

رفع مخصصات المقنن العلفي للابقار والاغنام واسعار الحليب تغلي

عدلت المؤسسة العامة للأعلاف المقنن العلفي الممنوح لمربي الأغنام والماعز في كافة الفروع عدا الحسكة ليصبح 15 كغ نخالة للرأس الواحد بدلاً من 10 كغ، ويحق للمربي الذي استلم مخصصاته من مادة النخالة استلام الكمية الإضافية إن رغب بذلك، حيث تستمر الدورة العلفية لغاية 29/ 12/ 2022.

كما عدلت المؤسسة الدورة العلفية لمربي الأبقار بكافة الفروع اعتباراً من 1/ 11/ 2022 ولغاية 29/ 12/ 2022 لتصبح 100 كغ جاهز حلول للرأس الواحد من الأبقار في كافة الفروع عدا الحسكة أو يحق للمربي استلام كمية 60 كغ نخالة في المراكز التي لا تتوفر فيها مادة جاهز حلوب إن رغب المربي بذلك، ولا يحق للمربي استبدال الجاهز حلوب بالنخالة في حال توفر مادة الحلوب بالمركز.

أما في الحسكة فتم تحديد المقنن ب 30 كغ نخالة للرأس الواحد من الأبقار.

والسؤال ما هو سبب رفع سعر الحليب المستمر ووصل الكيلو اليوم الى ٣٤٠٠ ليرة .

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