بتصميم يشبه آيفون.. تعرفوا على أرخص هواتف أندرويد

كشفت شركة “لافا” الصينية عن «أحدث هواتفها الذكية ضمن فئة الهواتف الأقصادية بدعم اتصالات الجيل الرابع 4G حيث كشفت عن الهاتف الذكي Lava Blaze Nxt والمميز بتصميم رائع بخلفية زجاجيه يشبه تصميم هواتف الأيفون ذات الكاميرا الخلفية الثلاثية، حيث أنه يأتي يتكوين كاميرات ثلاثي وهو الامر الغريب ضمن فئة الهاتف علي الرغم من أن تكوين الكاميرات ليس قوي ولكنه يتناسب مع فئة الهواتف الأقتصادية ويعد الهاتف جيل جديد للهاتف الذكي Lava Blaze والذي تم إطلاقه في شهر يوليو الماضي ولكنه بمعالج أرقي وذاكرة وصول عشوائي أكبر».

وحول مواصفات الهاتف فهو قادم بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة ودقة HD+ أما عتاد الهاتف فهو مزود بمعالج 8 النواة من ميديا تك بشريحة إصدار Mediatek MT6765 Helio G37 بتقنية 12 نانوميتر مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجارام وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت والهاتف يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتي 256 جيجابايت، اما حول تكوين كاميرات الهاتف فتأتي الكاميرات الخلفية ثلاثية بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وأخري بدقة VGA مع فلاش LED، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يذكر أن الهاتف الذكي Lava Blaze Nxt سوف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 12 من العلبة وقد يحصل علي تحديث هوائي بعد ذلك للترقية الي أندرويد 13 ولكنه أمر غير مؤكد، اما حول بطارية الهاتف فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير بدعم الشحن بقوة 10 وات مع منفذ USB-C، وسوف يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأحمر الزجاجي والأخضر الزجاجي والأزرق الزجاجي، اما حول تسعير الهاتف وهو الأمر الرائع حيث سوف يتوافر بسعر 9،299 روبية هندية بما يعادل 115 دولار أمريكي وسوف يتوافر للبيع بداية شهر كانون الأول المقبل علي متجر أمازون الهند ومن ثم سيصل الي باقية الأسواق.