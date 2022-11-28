مأدبة فخمة للقرود في تايلاند

أُقيمت مأدبة فخمة للقردة أمس الأحد، ضمن “مهرجان القرود” السنوي في مدينة “لوبوري” وسط تايلاند، بهدف إظهار الامتنان لهذه الحيوانات، التي لها دور كبير في تنشيط السياحة.

ووسط حركة المرور الصباحية بالمدينة، وضعت تماثيل لقرود تحمل صوان خارج ساحة “مجمع المعابد الثلاثة” القديمة الشهيرة، بينما أعد متطوعون طعاماً عبر الطريق.

وتعد القرود رمزاً لمقاطعة “لوبوري”، التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومتراً شمال “بانكوك”، حيث ركضت حشود من قرود “المكاك” ذهاباً وإياباً، وكانت تتشابك مع بعضها أحياناً، كما وتزايدت حشود الزوار والسكان المحليين لمشاهدة المهرجان.

عندما أحضر القائمون على المهرجان صواني الطعام المعدة بعناية، بدأت القرود في الانقضاض عليها، وسرعان ما التهمتها، وفي حين أن القيمة الترفيهية هي الغالبة على المهرجان، يسارع المنظمون إلى الإشارة إلى أن هناك مغزى آخر من الاحتفال.

ويقول مؤسس المهرجان “يونغ يوث كيتواتانوسونت”: “إن مهرجان القرود حدث ناجح يساعد في الترويج للوبوري في أوساط السياح الدوليين كل عام”.

وأضاف “يونغ يوث كيتواتانوسونت”: “في السابق، كان هناك حوالي 300 قرد في لوبوري قبل أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 4000 في الوقت الحالي، لكن لوبوري تشتهر بأنها مدينة القرود، مما يعني أن القردة والسكان يمكن أن يعيشوا في وئام، ويتجلى هذا الانسجام في قلة الخجل لدى القرود، حيث يتسلقون أجساد الحاضرين والمركبات وأعمدة الإنارة”.

وقال “كارلوس رودواي” وهو سائح إسباني: “ينبغي أن نتوخى الحذر منهم، ومن الأفضل تركهم وشأنهم”.