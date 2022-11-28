البرازيل تهزم سويسرا لتفك العقدة

28-11-2022

البرازيل تهزم سويسرا لتفك العقدة

انتهت مباراة البرازيل وسويسرا لحساب المجموعة السابعة بفوز البرازيل بهدف سجله كاسيميرو في الدقيقة 83.

السيليساو البرازيلي بدا متأثراً بغياب نجمه نيمار وانخفض المردود كثيراً عما كان عليه الحال في المباراة الأولى أمام صربيا. 

الشوط الأول ندرت فيه الفرص ولاحظنا جرأة سويسرية وفي الشوط الثاني توضحت أفضلية البرازيل وسجل فينيسيوس هدفاً صادرته تقنية الفيديو.

ولكن زميله كاسيميرو سجل هدفا لاغبار عليه نقل البرازيل للدور الثاني بست نقاط مقابل 3 لسويسرا ونقطة للكاميرون وصربيا.  

وبذلك تفك لعقدة السويسرية التي لازمتها في كأس العالم. 1950 و2018.

محمود قرقورا – الوطن أون لاين
 

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