نشوب حريق بمولدة كهربائية في حلب واحتراق (9) سيارات كانت مركونة بجانبها.

28-11-2022

نشوب حريق بمولدة كهربائية في حلب واحتراق (9) سيارات كانت مركونة بجانبها.

نشب حريق في محلة (الأعظمية) بمحافظة حلب بسبب احتراق مولدة كهربائية ( أمبيرات ) ، حيث نتج عن الحريق أضرار مادية بتسع سيارات كانت مركونة بجانب المولدة .

على الفور حضرت دوريات من الوحدات الشرطية المختصة وفوج أطفاء حلب إلى المكان ، وتم إخماد الحريق  وبالكشف على المكان تبين أن سبب احتراق المولدة نتيجة تسرب كمية من مادتي الزيت والمازوت منها، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة .

وزارة الداخلية السورية

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