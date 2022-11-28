28-11-2022
نشوب حريق بمولدة كهربائية في حلب واحتراق (9) سيارات كانت مركونة بجانبها.
نشب حريق في محلة (الأعظمية) بمحافظة حلب بسبب احتراق مولدة كهربائية ( أمبيرات ) ، حيث نتج عن الحريق أضرار مادية بتسع سيارات كانت مركونة بجانب المولدة .
على الفور حضرت دوريات من الوحدات الشرطية المختصة وفوج أطفاء حلب إلى المكان ، وتم إخماد الحريق وبالكشف على المكان تبين أن سبب احتراق المولدة نتيجة تسرب كمية من مادتي الزيت والمازوت منها، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة .
وزارة الداخلية السورية
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