فرنسيون يتهمون زيلنيسكي بالسرقة ويصفونه بالـ الخطير

وصف سياسيون فرنسيون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي بـ «الشخص الخطير» ، واتهموه بالسعي لتأجيج حرب عالمية ثالثة، ودعوا حكومة بلادهم للكف عن تزويد نظامه بالأسلحة.

وطالب عضو البرلمان الفرنسي وزعيم حزب Aris_France، نيكولاس دوبون إينيان، فرنسا، بالكف عن تزويد قوات كييف بالأسلحة، ووصف زيلينسكي بـ «الشخص الخطير» وغير المكترث بمصير شعبه، واتهمه بالسعي لتأجيج حرب عالمية ثالثة.

كما دعا دوبون إينيان، السياسيين الغربيين للتحلي بالحكمة، اقتداء بالجنرال ديغول خلال حرب الولايات المتحدة على فيتنام، وجاك شيراك خلال حربها على العراق، وعدم الانخراط في شباك الصراعات الدولية، وممارسة دور الحكم والوسيط، لتحقيق السلام مع روسيا، وضمان حماية السكان الناطقين بالروسية في دونباس، وقبول وضع أوكرانيا كدولة محايدة.

كما دعا عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، في تغريدة عبر «تويتر» الرئيسين الأمريكي والفرنسي، جو بايدن، وإيمانويل ماركون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمطالبة زيلنيسكي بإعادة المليارات التي قدمها له الغرب، والتحقق من وجهات إنفاقها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح سابقاً، بأن بلاده مستعدة لتقديم 6 ملايين يورو لمساعدة أوكرانيا في إرسال الغذاء إلى اليمن والسودان.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن بلاده زودت أوكرانيا ببطاريتين من نظام صواريخ الدفاع الجوي Crotale NG لدعم قدراتها ضد روسيا.