منتخب غانا يحقق فوزا دراميا على كوريا الجنوبية في كأس العالم

حقق منتخب غانا فوزا دراميا عل منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3/2، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 في قطر.

وعلى استاد المدينة التعليمية أنهى منتخب غانا الشوط الأول متقدما 2/0، سجلهما محمد ساليسو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ومحمد قدوس في الدقيقة 34 من ضربة رأس.

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل هدفين في أقل من 3 دقائق بتوقيع تشو كيو سيونغ وجاءا، في الدقيقتين 58 و61 وكلاهما من ضربة رأس.

لكن محمد قدوس عاد وتقدم لغانا في الدقيقة 69، بتسديدة يسارية باغتت كيم سيونغ غيو حارس كوريا الجنوبية.



ورفع الفوز رصيد منتخب غانا إلى 3 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لمنتخب كوريا الجنوبية.

وفي وقت لاحق ولحساب المجموعة ذاتها يلعب منتخب البرتغال مع الأوروغواي.



وكان منتخب البرتغال قد حصد 3 نقاط في الجولة الأولى من فوزه 3/2 على غانا، في حين تعادل منتخب الأوروغواي سلبيا مع كوريا الجنوبية.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب منتخب البرتغال مع كوريا الجنوبية، ومنتخب غانا مع الأوروغواي.