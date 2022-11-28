إلقاء القبض على مطلوب خطـ ير بحقه ( 177 ) إذاعة بحث

28-11-2022

إلقاء القبض على مطلوب خطـ ير بحقه ( 177 ) إذاعة بحث

نتيجة المتابعة والمراقبة للمطلوبين الخطـ.يرين تمكن مركز الأمن الجنائي التابع لمديرية منطقة يبرود من إلقاء القبض على المدعو (حاتم . م) بالجـ.رم المشهود أثناء نقله مواد مخدرة على متن دراجة نـ.ارية ،حيث تم إحضاره إلى مركز المنطقة وضبط بحوزته كمية من (الهيروؤين المخدر والكوكائين المخدر و زهرة حشيش المارغوانا ومادة الكرستال الخطرة) ،وبالتدقيق عثر بحقه على  ( 177 ) إذاعة بحث لعدة جهات شرطية وأمنية من ضمنها (طلبات بجـ.رائم تجارة وترويج المخدرات – خـ.طف - مصدر عملة مزورة) وعشرات إذاعات البحث بجـ.رائم مختلفة.

التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...