28-11-2022
إلقاء القبض على مطلوب خطـ ير بحقه ( 177 ) إذاعة بحث
نتيجة المتابعة والمراقبة للمطلوبين الخطـ.يرين تمكن مركز الأمن الجنائي التابع لمديرية منطقة يبرود من إلقاء القبض على المدعو (حاتم . م) بالجـ.رم المشهود أثناء نقله مواد مخدرة على متن دراجة نـ.ارية ،حيث تم إحضاره إلى مركز المنطقة وضبط بحوزته كمية من (الهيروؤين المخدر والكوكائين المخدر و زهرة حشيش المارغوانا ومادة الكرستال الخطرة) ،وبالتدقيق عثر بحقه على ( 177 ) إذاعة بحث لعدة جهات شرطية وأمنية من ضمنها (طلبات بجـ.رائم تجارة وترويج المخدرات – خـ.طف - مصدر عملة مزورة) وعشرات إذاعات البحث بجـ.رائم مختلفة.
التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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