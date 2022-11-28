الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتين بريف الحسكة

قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من مواقع انتشارها في المناطق التي تحتلها في أقصى الريف الشمالي للحسكة سقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية بمنطقة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية.

واستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته أمس الأول بعدد من قذائف المدفعية والهاون قرى الزهيرية وخراب رشك بريف المالكية شمال مدينة الحسكة وقرية الهوشان بريف تل أبيض، إضافة إلى استهداف محيط الطريق الدولي إم فور بريف الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

