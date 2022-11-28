تنظيم خمسة ضبوط تموينية في درعا

28-11-2022

تنظيم خمسة ضبوط تموينية في درعا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خمسة ضبوط تموينية بحق أصحاب فعاليات مخالفة.

رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله ذكر  أن الضبوط طالت صاحبي سرافيس على خط دمشق محجة بمخالفة تقاضي زيادة، وصاحب محل مواد غذائية في بلدة جباب بريف درعا الشمالي بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، وصاحبي محل منظفات في حي السبيل بمدينة درعا، ومحل مواد غذائية في مدينة الصنمين لمخالفة تتعلق بعدم وجود فواتير نظامية.

وقال دخل الله: إن عناصر حماية المستهلك ينتشرون في الأسواق لضبط المخالفات، داعياً المواطنين لتسجيل شكواهم من خلال الاتصال على الرقم (119).

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...