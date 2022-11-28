28-11-2022
تنظيم خمسة ضبوط تموينية في درعا
نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خمسة ضبوط تموينية بحق أصحاب فعاليات مخالفة.
رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله ذكر أن الضبوط طالت صاحبي سرافيس على خط دمشق محجة بمخالفة تقاضي زيادة، وصاحب محل مواد غذائية في بلدة جباب بريف درعا الشمالي بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، وصاحبي محل منظفات في حي السبيل بمدينة درعا، ومحل مواد غذائية في مدينة الصنمين لمخالفة تتعلق بعدم وجود فواتير نظامية.
وقال دخل الله: إن عناصر حماية المستهلك ينتشرون في الأسواق لضبط المخالفات، داعياً المواطنين لتسجيل شكواهم من خلال الاتصال على الرقم (119).
إضافة تعليق جديد