الجماهير العربية تستفز الألمان بصور مسعود أوزيل 

رفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة في ملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الأحد بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في قمة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للدور الأول لمونديال قطر.

وامتلأت مدرجات ملعب البيت بمئات الصور الخاصة بأوزيل، والتي تم رفعها في وجه الجماهير الألمانية، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عند دعمها للنجم المعتزل، وبدت مستفزة للألمان.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن عددا من الصور، لجماهير حملت صورة أوزيل.

وعلقت القناة على مقطع الفيديو بالقول: "رفضا لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل".

ولاقت هذه اللفتة تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا هذه الصور بكثافة، وتركوا تعليقاتهم الداعمة لأوزيل.

وقرر أوزيل في يوليو 2018 اعتزال اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرضه لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت".

وفي ذلك الوقت نشر أوزيل بيانا ناريا، انتقد فيه بشكل خاص رئيس الاتحاد الألماني رينهارد غريندل، كما رفض عبارات اللوم التي حملته مسؤولية الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018.

واحتج الألمان على طريقتهم أثناء التقاط الصورة التذكارية قبل انطلاق المباراة، التي خسروها أمام اليابان بنتيجة (1-2)، بكم أفواههم بأيديهم، ردا على منع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات من ارتداء "الشارة الملونة" الداعمة للمثلية، وهدد بمعاقبة القادة بالبطاقة الصفراء.

المصدر: arabicpost