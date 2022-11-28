بعد تألقه مع المنتخب السعودي.. سعود عبد الحميد يتلقى 3 عروض احترافية

كشفت صحيفة "عكاظ" عن وجود اهتمام كبير من جانب 3 أندية أوروبية، للتعاقد مع سعود عبد الحميد، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، بعد تألقه اللافت مع "الأخضر" خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها الخاصة، يوم الاثنين، إن هناك ناديين إنجليزيين وآخر إسبانيا، من الدرجة الأولى، أبدت رغبتها في التعاقد مع سعود عبد الحميد، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الـ3 أندية الأوروبية، ستقوم بتقديم عرض رسمي لإدارة نادي الهلال عقب المونديال، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية، في حال موافقة ناديه على العرض الأفضل.

وانتقل سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 23 عاما، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقال الشتوية الماضية قادما من الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وتعاقدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع عبد الحميد بعقد احترافي ينتهي في يناير 2025، بلغت قيمته ما يقرب من 4.2 مليون ريال في الموسم الواحد.

وقدم لاعب الهلال أداء مميزا لفت أنظار الجميع خلال مباريات المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وبولندا، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس العالم.



تطورات إصابات لاعبي المنتخب السعودي

إلى ذلك، كشفت صحيفة "الرياضية" عن آخر تطورات الإصابات بين صفوف لاعبي المنتخب السعودي، ومدى جاهزيتهم للمشاركة ضد المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وقالت الصحيفة إن مباراة المكسيك، الأربعاء المقبل، ستشهد عدة غيابات، أبرزهم محمد البريك، الظهير الأيمن، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته في عضلة الساق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة مشاركة البريك في المباراة أصبحت ضعيفة، بينما عاد رياض شراحيلي، لاعب الوسط، أمس إلى التدريبات، بعد شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل يوم واحد من انطلاق مونديال قطر.

كما لم تتأكد جاهزية نواف العابد، لاعب الوسط، للمشاركة أمام المكسيك بعد خضوعه للفحص الطبي، أمس لشعوره بآلام في مفصل القدم، ثم شارك في الجزء الأخير من تدريبات المنتخب السعودي.

وتحتل السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين، بعد فوزها على الأرجنتين وخسارتها أمام منتخب بولندا، بينما يأتي منتخب المكسيك في ذيل المجموعة بنقطة واحدة.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة المكسيك، يوم الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.