تفاصيل العرض الذي قدمته روسيا لـ”قسد” في اجتماع عُقد اليوم بالقامشلي

وصل إلى مطار القامشلي وفد روسي قادماً من القاعدة الروسية في حميميم لعقد اجتماعاً مع قيادات في “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” في محاولة للتفاوض للوصول إلى صيغة تجنب المناطق التي تسيطر عليها “قسد” أي عمل عسكري تركي.

وقالت مصادر إن وفداً روسياً وصل مطار القامشلي اليوم قادماً من قاعدة حميميم واتجه إلى مدينة الحسكة لعقد اجتماع مع مسؤولين من “قسد” وتضمن الاجتماع حسب المصادر، عرضاً روسياً لـ”قسد”لإقناع الجانب التركي وقف أي عمل عسكري يستهدف مواقعهم.

واضافت المصادر ذاتها “أن الوفد طلب من قسد الانسحاب من كامل الشريط الحدودي وانتشار الفيلق الخامس بدلاً من الجيش السوري إلا أن وفد قسد رفض العرض ليغادر الوفد الروسي باتجاه حميميم عبر مطار القامشلي”.

ونفت المصادر أي حضور رسمي من الدولة السورية للاجتماع الذي عقد في مكتب قائد “قسد” مظلوم عبدي، في مقر إقامتها بمنطقة اللايف ستون غرب مدينة الحسكة.

وكان قد عقد اجتماعاً منذ يومين مع “قسد” في مطار القامشلي بحضور ضباط من الجيش السوري استمر لساعات لكن دون التوصل إلى أي نتيجة حتى اللحظة.

وبرر مراقبون أسباب رفض “قسد” للعرض الروسي والعروض الأخرى لتجنب العملية العسكرية التركية بالوجود الأمريكي في المنطقة خاصة ان الأمريكي هو صاحب الكلمة الفصل في المنطقة.

جوان خزام- أثر