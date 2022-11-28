اعتباراً من العام المقبل.. تجميع البسطات والأكشاك في مناطق محددة من دمشق

كشفت عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الخدمات ومرافق البلدية في محافظة دمشق ملك حمشو، عن أن المحافظة ستقوم بداية العام الجديد المقبل، بتجميع البسطات والأكشاك في مناطق محددة لتكون سوقاً شعبية ذات أسعار رخيصة.

وأوضحت حمشو، أن ذلك سيكون بالتعاون مع مديرية الخدمات بتنفيذ القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، لافتة إلى أن مديرية الخدمات تقوم الآن بحملات على البسطات غير المرخصة.

وأَضافت حمشو: “السوق ستكون في مناطق مناسبة تتم دراستها بشكل دقيق، وسيتم العمل على توفير كل المرافق من كهرباء وحمامات وغيرها من الأمور الخدمية”، مؤكدة أن هذا التنظيم الجديد “لن يقطع الأرزاق بل سيزيدها من خلال إقبال الناس على هذه الأسواق، وكل ذلك التغير سيلاحظ بداية العام مع حملات منظمة ودراسات دقيقة للتنظيم والإشراف الدائم”، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.

جدير بالذكر أن العديد من مناطق دمشق تشهد مشكلة الإشغال الحاد للأرصفة، إما من خلال البسطات أو نشر البضائع أو صف المركبات الخاصة على الرصيف.

تشرين