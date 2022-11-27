روسيا قد تفكر في الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

27-11-2022

روسيا قد تفكر في الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

قال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إن الاتحاد قد يفكر في الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي بدلًا من الأوروبي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديوكوف، اليوم الأحد، قوله: "قبل بضعة أشهر قلت إن خيار آسيا سابق لأوانه، لكنها الآن فرصة يجب أن نفكر فيها".

وقرر الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا)، في فبراير/ شباط الماضي، حرمان كافة الفرق الروسية سواء المنتخبات أو الأندية من المشاركة في مسابقاتهما بعد أن أطلقت موسكو ما أسمته "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية، في يوليو/ تموز، الطعون التي قدمها الاتحاد الروسي لكرة القدم و 4 أندية محلية ضد قرار "الفيفا" و"اليويفا" بالحرمان من المشاركة في كافة المسابقات حتى إشعار آخر.

وقال ديوكوف: "لم أتحدث إلى ممثلين من آسيا حتى الآن لأنه يوجد اليويفا، فهم يعتبروننا عضوًا في الأسرة الأوروبية. سيكون من غير اللائق منا أن نبدأ المفاوضات في هذا الوضع".

والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدير اللعبة في قارة آسيا.

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