أردوغان: العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود لنصابها مثل مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة المقبلة مثلما جرى مع مصر.

وأضاف أردوغان خلال برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية، أمس السبت، ونشر اليوم: مشيرًا إلى تحسين العلاقات مع سوريا أنه "ليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

ولفت في الحوار إلى أن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وأن المحادثات ستتطور انطلاقًا من ذلك.

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، الأسبوع الماضي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

وذكر أردوغان أنه "تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة" في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتابع: "لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك، وقلنا لنتبادل، الآن، زيارات الوزراء على مستوى منخفض، وبعد ذلك دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات".

