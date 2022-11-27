منتخب المغرب يصعق بلجيكا في كأس العالم 2022 

حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا بنتيجة 2/0 على منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وألغى الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس هدفا للمغرب سجله حكيم زياش من ضربة حرة مباشرة بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي على ستاد الثمامة.



وسجل عبدالحميد صابري هدفا للمغرب في الدقيقة 73 بعدما حول ضربة ركنية إلى هدف في مرمى الحارس المخضرم تيبو كورتوا.

وقضى زكرياء أبوخلال على أمل بلجيكا في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش.

وهذه ثاني مواجهة رسمية بين المغرب وبلجيكا، حيث سبق أن تقابلا في كأس العالم 1994 وفاز منتخب بلجيكا 1/0.



وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه في كأس العالم، بعد الانتصار 3/1 على البرتغال في 1986 و3/0 على اسكتلندا في 1998.

ورفع الفوز رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بانتظار نتيجة مباراة كرواتيا مع كندا في وقت لاحق.

وسيلعب منتخب المغرب مع كندا في الجولة الأخيرة، يوم الخميس، حيث سيضمن الفوز تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16، في حين يلعب منتخب كرواتيا مع بلجيكا في التوقيت ذاته.