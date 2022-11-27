حـرب تصريحات بين كلينسمان وكيروش

دارت حـرب تصريحات، بين الهداف الألماني السابق يورغن كلينسمان، ومدرب منتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش.

وذلك بعد أن هـاجم الأول "أسلوب المنتخب الإيراني"، وتحديداً الجهاز الفني ومن يجلسون على دكة البدلاء، ليلقى رداً نارياً.

"هذه ثقافتهم"

وانتقد كلينسمان، تصرف الإيرانيين في المباراة التي فازوا بها على وليز بهدفين مقابل لا شيء، الجمعة، وتحديداً الطريقة التي احتفلوا بها، و"تصرفات" من كانوا على دكة البدلاء.

وقال كلينسمان، وهو أحد أعضاء مجموعة الدراسة الفنية لفيفا، التي تحلل مباريات المونديال: "هذا ليس من قبيل الصدفة، كل هذا تم عن قصد، إنه جزء من ثقافتهم وطريقة لعبهم".

وأضاف لـ"bbc": "لقد عملوا مع الحكم بشكل مثالي، من كانوا على مقاعد البدلاء يقفزون دائماً، ويتحدثون إلى مساعد الحكم والحكم الرابع على الهامش، هذه هي ثقافتهم وهذه هي طريقتهم في العمل، وهذا هو السبب في أن كيروش يتناسب بشكل جيد مع المنتخب الإيراني".

رد قاس

بدوره، رد كيروش على تصريحات كلينسمان بشكل حازم، من خلال سلسلة من التغريدات، قال فيها: "بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته على أرض الملعب، فإن هذه التعليقات حول ثقافة إيران والفريق الإيراني ولاعبي فريقي، وصمة عار على كرة القدم".

وأضاف: "لا أحد يمكن أن يضر بنزاهتنا، إذا لم يكن في مستوانا بالطبع، ومع ذلك، نود أن ندعوك للحضور إلى معسكر المنتخب الوطني، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء، والفن، والجبر، وجيل الألفية، والثقافة الفارسية".

وذهب كيروش إلى أبعد من ذلك، مطالبا كلينسمان بالاستقالة من الفيفا: "نريد فقط أن نتابع عن كثب قرار فيفا فيما يتعلق بمنصبه، كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح، فإننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا".

التهدئة

وبعد أن تأزم الموقف بين المدربين، أوضح كلينسمان أنه "ينوي التحدث مع كيروش لتهدئة الأمور"، لأنه يفهم أن "هناك أشياء أخرجت بالفعل من سياقها".

واعتبر كلينسمان، أنه "لم ينتقد أبداً كارلوس أو مقاعد البدلاء الإيرانية، حتى أن البعض اعتقد أنه كان ينتقد الحكم، لأنه لم يفعل أي شيء بشأن الطريقة التي يتصرفون بها على مقاعد البدلاء".

وأوضح: "كل ما وصفته هو طريقته العاطفية في القيام بالأشياء، وهو أمر مثير للإعجاب بطريقة ما، يعيش المقعد بأكمله في اللعبة، إنهم يقفزون صعوداً وهبوطاً، وكارلوس مدرب عاطفي للغاية، ويحاول باستمرار منح لاعبيه كل ما لديه من الطاقة والتوجيه".