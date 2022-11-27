27-11-2022 الكرملين: لدى روسيا اختلاف بالرؤى مع تركيا بشأن سورية لكن مستوى التعاون بيننا يسمح بحل جميع القضايا بالتفاوض دون مواجهة إضافة تعليق جديد اسمك لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية البريد الإلكتروني محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين. الصفحة الأولى الموضوع التعليق About text formats نص عادي لا يسمح بوسوم HTML. تفصل السطور و الفقرات تلقائيا. يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...
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