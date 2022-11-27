الكرملين: لدى روسيا اختلاف بالرؤى مع تركيا بشأن سورية لكن مستوى التعاون بيننا يسمح بحل جميع القضايا بالتفاوض دون مواجهة

27-11-2022

الكرملين: لدى روسيا اختلاف بالرؤى مع تركيا بشأن سورية لكن مستوى التعاون بيننا يسمح بحل جميع القضايا بالتفاوض دون مواجهة

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