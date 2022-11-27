المنتخب المغربي يتغلب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2022

27-11-2022

المنتخب المغربي يتغلب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2022

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