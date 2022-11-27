27-11-2022 المنتخب المغربي يتغلب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2022 إضافة تعليق جديد اسمك لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية البريد الإلكتروني محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين. الصفحة الأولى الموضوع التعليق About text formats نص عادي لا يسمح بوسوم HTML. تفصل السطور و الفقرات تلقائيا. يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...
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