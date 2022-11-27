وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرون جراء حادث سير على طريق استراد (دمشق ــ حلب)

27-11-2022

وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرون جراء حادث سير على طريق استراد (دمشق ــ حلب)

تدهور بولمان على طريق اوتستراد دمشق -حلب بالقرب من محطة اتحاد الفلاحين، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة وعشرين شخص آخر.

حضرت دوريات من فرع مرور حماة،  وتم نقل المتوفين وإسعاف المصابين إلى مشفى حماة الوطني، وبالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة ، وتم إزالة آثار الحادث وإيداع البولمان كراج الحجز أصولاً ،ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحـ.ادث.

وزارة الداخلية السورية

 

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