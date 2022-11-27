هندي يقف على قدمه 12 عاماً متواصلة !

يواصل رجل في الهند الوقوف على قدميه، إيفاءً بعهد أخذه على نفسه بالوقوف 12 عاماً من دون جلوس.

وتناولت حلقة في برنامج "كالتشر شوك" الوثائقي، الذي يعرض على قناة "ترافل" الأمريكية، قصة الرجل المدعو "بابا راج ناث"، وفق موقع "يونلاد" الأمريكي.

وانضم "راج ناث" إلى مجموعة دينية يُطلق عليها "باباس"، تعيش في "مومباي"، وتعتقد بفضيلة التخلي عن الممتلكات المادية، كما يأخذ أفراد هذه المجموعة عهوداً على أنفسهم لا تصدق.

وأوضح الموقع أن جماعة "باباس" منعزلة، وأتباعها يعيشون حياة بسيطة للغاية ومتقشفة.

وأتباع هذه الطائفة يقومون بنذور غريبة منها الوقوف طيلة الحياة، بينما اختار البعض الآخر عدم التحدث مرة أخرى، ومن بين من اختاروا الوقوف كان "راج ناث".

وقال "ناث": "لقد غضب مني أبي الروحي عندما حرقت الخبز، وضربني وطردني، وقال: إن عليّ أن أبقى واقفاً من أجل إرضائه"، متابعاً: "يعتقد باباس أنه من خلال وضع أجسادهم في معاناة شديدة، يمكنهم حرق كل خطاياهم السيئة".

وأضاف الرجل الهندي إن جسده لم يتعرض إلى أذى خطر على الرغم من وقوفه كل هذه المدة، وأنه عادة ما يرفع ساقيه ويخفضهما كي لا يصاب بآلام، وعندما يشتد الألم يدلّك صديقه رجليه.

