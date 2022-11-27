قريباً.. تسعيرة جديدة للسرافيس في «دمشق»

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق “عمار غانم” في تصريح لـ”كيو ستريت” عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن.

وذكر “غانم” أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام “GPS”، حيث ألتزم سائقي السرافيس على خطوطهم من أجل الحصول على مخصصاتهم من المازوت، مؤكداً أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة.

وبيّن أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة “GPS”، وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام “GPS”، مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

كما أشار “غانم” إلى أنه تم تركيب نظام “GPS” لحوالي 8300-8500 آلية حتى الآن، مضيفاً أن سائقي السرافيس بات من مصلحتهم تركيب نظام “GPS” للحصول على مخصصاتهم من مادة المازوت بالسعر المدعوم، مؤكداً أن الآليات الملتزمة بمسارها تحظى بدعم كبير بما يخص المحروقات.

وأوضح أن ملف النقل كبير وشائك ونحاول حل مشاكله بالتدريج، وحالياً كمرحلة أولى يتم تخفيف العبء على المواطنين.

“غانم” أضاف أنه بعد إصدار تسعيرة جديدة للسرافيس، من الممكن معايرة الآليات بحيث يحصل كل سائق على مخصصاته الحقيقية من المحروقات لتأمين نقل الركاب.