ميسي يعيد التانغو إلى المونديال
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره المكسيكي بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لينعش آمال راقصي التانغو بالتأهل إلى الدور الثاني، وسجل اللاعب الأرجنتيني الملقب بالبرغوث هدف المباراة الأول إثر تسديدة بعيدة في الدقيقة 64 قبل أن يصنع الثاني للبديل إنزو فرنانديز في الدقيقة 87 وهو الهدف الدولي الأول في المباراة الخامسة لهذا اللاعب الشاب (21 سنة) والمحترف في بنفيكا البرتغالي، أما ميسي فقد سجل هدفه الثاني في المونديال الحالي والثامن له بتاريخ كأس العالم معادلاً رقم الأسطورة دييغو مارادونا وذلك في المباراة رقم 21 له في النهائيات ومتعادلاً مع دييغو على هذا الصعيد أيضاً، رافعاً رصيده إلى 93 هدفاً دولياً في 116 مباراة، وكان المنتخب البولندي قد تغلب على نظيره السعودي بهدفين دون مقابل ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل 3 نقاط للأرجنتين والسعودية على حين اكتفى المنتخب المكسيكي بنقطة واحدة.
الوطن أون لاين
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