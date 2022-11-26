إعلام تركي: العملية البرية شمالي سوريا ستبدأ قريبا

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن العملية البرية للقوات التركية في سوريا ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة “يني شفق”، نقلا عن تقرير لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في اجتماع مغلق للحزب الحاكم، أن العملية البرية ستنفذ في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أنه لم يكن بالإمكان الحصول على الدعم المطلوب من كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية “المخلب-السيف” الجوية في شمال سوريا، ولكن رغم ذلك، فإن العملية جرت وكانت ناجحة.

وفي نفس السياق انتقد تقرير الصحيفة موقف الولايات المتحدة، ووصفه بالمنافق.

وبحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” فإن الولايات المتحدة انتقدت العملية الجوية في سوريا، وحذرت تركيا من أنه “لا ينبغي لنا الدخول إلى هناك، فالمنطقة تحت سيطرتها (الولايات المتحدة)”.

وبدأت تركيا يوم منذ 20 نوفمبر الجاري، عملية جوية ضد حزب “العمال الكردستاني (التركي)” في شمال سوريا، نفذ خلالها سلاح الجو التركي ضربات على مواقع في مدينة عين العرب.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية أرضية.