بعد وفاة ندى وإغلاق الحفرة.. قرارات إعفاء من رئيس الحكومة

أصدر رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس ووزير الدفاع العماد علي عباس قرارات خاصة بإعفاء المقصرين الذين نتج عن تقصيرهم في أداء عملهم وفاة الشابة ندى داؤود غرقا في ريكار صرف صحي مفتوح في مدينة اللاذقية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اليوم في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أصدر قراراً بإلغاء تكليف المهندس طلال أحمد غانم بوظيفة مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية نتيجة تقصيره في أداء عمله والمهام الموكلة إليه ومتابعة تنفيذ خطة عمل المؤسسة والمشروعات التي تقوم بها وعدم اتباع إجراءات السلامة العامة في تنفيذ المشروعات.”.

وأضاف إن “رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن الجهات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بتنفيذ مشروع التصريف المطري في منطقة استراد الثورة بمحافظة اللاذقية وعدم استكماله والذي أدى إلى وفاة الشابة المهندسة ندى داؤد جراء سقوطها في أحد قنوات التصريف المطري المفتوحة وإحالتهم الى القضاء المختص”.

من جهته، أصدر وزير الدفاع العماد علي عباس أمراً إدارياً بإعفاء المهندس نوار عثمان مدير الفرع /10/ إنشاءات عسكرية باللاذقية من مهامه بسبب التقصير في عمله وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في مواقع تنفيذ المشاريع.

الوطن أون لاين