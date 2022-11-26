26-11-2022
بعد غرق المهندسة ندى داؤود.. إقالة مجموعة مسؤولين باللاذقية
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صدرت قبل قليلة مجموعة من قرارات الإقالة بحق مسؤولين باللاذقية على خلفية غرق مهندسة شابة بحفرة للصرف الصحي أول أمس الخميس.
رئيس الورزاء حسين عرنوس أصدر قرار بإعفاء مدير عام الصرف الصحي باللاذقية “طلال غانم” نتيجة ما وصفته رئاسة الوزراء «بتقصيره في إداء عمله وعدم اتباع إجراءات السلامة العامة في تنفيذ المشروعات».
بينما أصدرت وزارة الدفاع قراراً بإعفاء مدير فرع مؤسسة الانشاءات العسكرية “نوار عثمان”. وقد عولت ذلك «لتقصيره في عمله وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في مواقع تنفيذ المشاريع».
هذين القرارين يأتيان بعد أن قام فرع الأمن الجنائي باللاذقية بالتوقيف الاحترازي لمهندسين معنيين بتنفيذ المشروع على الأرض.
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