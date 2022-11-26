السنغال تفوز على قطر وترسلها خارج مونديالها

26-11-2022

السنغال تفوز على قطر وترسلها خارج مونديالها

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره القطري بثلاثة أهداف لهدف لينعش ممثل إفريقيا حظوظه في التأهل لأدوار الإقصاء في الوقت الذي يكون منتخب قطر أول المغادين.

الشوط الأول انتهى سنغاليا بهدف بولاي ديا في الدقيقة 41

وأضاف دييدهيو بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني وختم الأهداف بامبا دينغ بالهدف الثالث عند الدقيقة 84 وسجل محمد مونتاري هدف قطر اليتيم في الدقيقة 78.


وسيلتقي لحساب المجموعة الأولى ذاتها بعد قليل هولنجا مع الإكوادور.

الوطن أون لاين 

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