استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة وسماع دوي انفجـارات

أفادت مصادر في محافظة الحسكة بسماع دوي انفجـارات في محيط القاعدة الأمريكي بمنطقة الشدادي، ناجمة عن هجـوم برشقات صاروخية، في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقالت المصادر إن 4 صـ.ـواريخ كاتيوشا "مجهولة المصدر" سقطت داخل وفي محيط القاعدة، بالقرب من مدرج الطائرات ومساكن القاعدة، مرجحة تسببها بأضرار لم يتسن تحديد نوعها بعد.

وتابعت المصادر أن استنفاراً كبيراً تشهده مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".

بدوره، قال المرصد السوري المعارض إن دوي الانفجـارات في القاعدة رافقه إلقاء عدد من القنابل الضوئية، مع تحليق مكثف للمروحيات والمقاتلات الح٣\ربية التابعة للتحالف الأمريكي.

ويأتى ذلك فيما جددت تركيا، الجمعة، التأكيد أن عملياتها العـ.ـسكرية مستمرة في الشمال السوري والعراقي، وسط أنباء عن نية أنقرة إطلاق عملية برية واسعة في المنطقة مطلع الشهر القادم.

يذكر أن للولايات المتحدة قرابة 900 جنـ.ـدي يتمركزون خصوصاً في شمال شرق سوريا، فيما تضم قاعدة "الشدادي" التي تعرضت للهـجوم عدداً من ضباط وجنود الجيـوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.