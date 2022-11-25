جندي إسرائيلي يعتدي بالضرب على ناشط سلام في الخليل ورئيس الأركان يعلق

اعتدى جندي بالاحتلال الإسرائيلي بالضرب على ناشط سلام في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما سمع آخر وهو يقول "(إيتمار) بن غفير سيفرض النظام هنا وينهي كل ذلك"، في إشارة لرئيس حزب "عوتسما يهوديت" الذي يدعولتقييد عمل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يوثق اعتداء الجندي على الناشط الذي وصل ضمن آخرين إلى الخليل لإبداء التضامن مع فلسطينيين يتعرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين.

ولم يكتف الجندي بإسقاط الناشط أرضا بل راح يكيل له اللكمات في وجهه.

وقال جندي آخر مخاطبا أحد نشطاء السلام إن "بن غفير سيفرض النظام، وسينهي كل ما تفعلونه هنا".

وسيتولى بن غفير وفق الاتفاقات مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منصب وزير الأمن الوطني وهي وزارة جديدة بدلا عن وزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات موسعة للوزير.

من جانبه، أدان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي تصرف الجندي قائلا: "حادث بالغ الخطورة يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف كوخافي "تتيح الإجراءات والتعليمات للجنود حرية التصرف لأداء مهمتهم، لكن لا يُسمح لهم باستخدام القوة دون داع ولا يُسمح لهم بالتصرف بعنف"