 قـتـل والده رمياً بالرصاص وهرب إلى لبنان

قُتل رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل ابنه قرب مفرق قرية الذيابية في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي.

وقالت مصادر أهلية أن “الإبن أقدم على إطلاق النار على والده من مسدس حربي بعيارين ناريين، نتيجة خلافات عائلية، ونقل الأب على إثر ذلك إلى مستشفى الباسل بحمص في محاولة لإنقاذ حياته”.

وأشارت المصادر إلى أن “الإبن هرب باتجاه لبنان كونه يقيم في قرية المصرية على الحدود السورية اللبنانية، وأن المتوفى من مواليد الناصرية بمحافظة الحسكة”.



من جهته، أكد مصدر طبي في مديرية صحة حمص أن ” الأب وصل متوفياً إلى مستشفى الباسل بحي كرم اللوز نتيجة إصابته بعيارين ناريين واحد منهما في الرأس”.

من جانبه، أوضح مصدر في الطبابة الشرعية بحمص لتلفزيون الخبر أن “سبب وفاة الأب هو تعرضه لإطلاق النار بطلقين من مسدس حربي، واحد في الرأس والآخر في البطن، وتم تسليم الجثة لذويها أصولا ً.

ويشار أن محافظة حمص شهدت خلال العام الجاري عدة حوادث مشابهة، كان منها قيام شابة بقتل والدها بالفأس بالتعاون مع والدتها إثر خلافات عائلية معه، وعثر على جثته مدفونة ضمن حفرة بالأراضي الزراعية في قرية جوبر .



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