توقيف شخصين في حلب مطلوبين بجرائم سرقة ومخدرات

25-11-2022

توقيف شخصين في حلب مطلوبين بجرائم سرقة ومخدرات

نتيجة الجهود المستمرة في البحث عن المطلوبين بالجرائم الخطيرة تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على شخص مطلوب يدعى (أحمد. س) يوجد بحقه عدة إذاعات بحث بجـ.رائم مختلفة منها (سرقة ــ سب وشتم  تهجم وخرق حرمة منزل) وحكم بالسجن لمدة / 12 / سنة.

كما تمكن قسم شرطة الأشرفية في حلب من إلقاء القبض على مطلوب في حي الأشرفية يدعى (عبدالفتاح . ع) يوجد بحقه تسع إذاعات بحث بجـ.رائم مختلفة منها (السرقة ، ومصدر مواد مخدرة).

وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

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