ريتشارليسون يقود البرازيل لفوز صعب على صربيا

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً ومثيراً على صربيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، على ستاد "لوسيل"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونجح منتخب السامبا، في تحقيق الفوز الأول بالبطولة، بفضل هدفي نجمه ريتشارليسون لاعب توتنهام الإنجليزي.

الشوط الأول

لم يتمكن أي من الطرفين في الشوط الأول، من قص شريط الأهداف، وانتهى النصف الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

استطاع منتخب السيليساو قلب الطاولة على صربيا، في النصف الثاني من المباراة.

ودخل بقوة كبيرة من أجل خطف هدف مبكر يريحه أثناء أحداث اللقاء، وسط حذر من الهجمات المرتدة من جهة المنتخب الصربي.

ثنائية ريتشارليسون

في الدقيقة 62، وبعد محاولات كبيرة من جانب منتخب البرازيل، تمكن ريتشارليسون من إحراز الهدف الأول، بعد كرة مرتدة من حارس صربيا، جاءت بعد تسديدة من فينسيوس جونيور.

هـ. ـاجم المنتخب البرازيلي بعد الهدف، وتحكم بالكرة بشكل شبه كامل، ليسفر هذا عن الهدف الثاني في الدقيقة 73، عن طريق نفس اللاعب.

جاء الهدف بعد هجـمة مميزة من جانب فينسيوس من على الجانب الأيسر، ليرسل عرضية أرضية لريتشارليسون داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بضربة خلفية مزدوجة داخل شباك صربيا، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

صدارة المجموعة

وبذلك تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا، الذي حقق الفوز على الكاميرون بهدف دون رد.

ليبقى الثنائي الكاميرون وصربيا، بدون أهداف في المركزين الثالث والرابع على التوالي.