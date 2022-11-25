اللاذقية.. صاعقة تقتل شابّاً ووفاة فتاة غرقاً في مشروع للصرف الصحي

مرّت العاصفة المطرية التي ضربت اللاذقية ليل أمس الخميس بشكل قاس على أهلها، حيث شهدت المحافظة حادثتان مؤلمتان، أسفرتا عن وفاة شاب وفتاة عشرينية.

في الحادثة الأولى، توفي شاب إثر إصابته بصاعقة على الكورنيش الجنوبي في المدينة أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وذكر الدكتور لؤي نداف مدير مشفى تشرين الجامعي في تصريح صحفي أن الشاب وصل إلى المشفى مفارقاً الحياة جراء إصابته بالصاعقة.

ونشر ناشطون صوراً لساحل المدينة، وهو يتعرض لعواصف رعدية عنيفة، رافقها هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وفي الحادثة الثانية التي استحوذت على حيز كبير من اهتمام الصفحات المحلية، توفيت شابة عشرينية بعد سقوطها في فوهة للصرف الصحي على أوتستراد الثورة مقابل مفرق السكن الشبابي.

وقال فوج إطفاء اللاذقية عبر "فيسبوك" إن الفتاة سقطت ضمن فوهة الصرف الصحي وبطول يقارب ١٥ متراً، وتم الدخول وإخراجها.

وبيّن الفوج أن قوة المياه أدت الى سحبها هذه المسافة ولتعلق عند نقطة وصل ما بين الأنابيب بالداخل، مضيفا: "رغم جهودنا نأسف لعدم تمكننا من إنقاذها، لم ندخر جهداً أبداً ولكن قدر الله وما شاء فعل"

من جانبها، قالت محافظة اللاذقية عبر صفحتها الرسمية، إنه"تمّ الإبلاغ عن فقدان الفتاة في موقع تنفيذ مشروع خط مطري عند أوتستراد الثورة، بعد إنقاذ والدتها في الموقع".

وأوضحت المحافظة، أن "المشروع يتم تنفيذه من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بإشراف من شركة الصرف الصحي، وتمت المباشرة به منذ 10 أيام تقريباً ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها كحلول للتخفيف من الضغط المائي عن منطقة دوار عدن".

ونقلت الصفحة تصريحات لمحافظ اللاذقية، توعد فيها باتخاذ الإجراءات الجنائية المطلوبة بحق الجهة المنفذة والمشرفة على الموقع في حال ثبوت أي تقصير، إضافة إلى توقيف المقصرين احترازياً لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها اللاذقية ليل أمس أدت إلى حدوث اختناقات حادة في عدد من أحياء وشوارع المدينة، بحسب ما أظهرت متداولة على فيسبوك.