تسريب بيانات نصف مليار مستخدم "واتساب" حول العالم

تداولت مواقع مختصة بأخبار التقنية، الخميس، خبراً حول تسريب بيانات نصف مليار مستخدم لتطبيق واتساب حول العالم، من بينها حوالي 7 مليون حساب من سوريا.

وأكدت المواقع أن التسريب شمل 84 دولة، بعد أن ادعى شخص امتلاكه قاعدة البيانات النشطة، ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف.

وبحسب ما نُشر، فإن البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم، وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالاعلانات.

وعليه، فقد حذرت حسابات من الرسائل العشوائية والروابط غير الموثوقة، كون التسريب يشمل الأرقام فقط، لذلك قد تكون مستهدفة بروابط مشبوهة.

ولم تعلّق شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" على أنباء التسريبات لحدّ الآن.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت قبل أيام أن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، يدرس إمكانية فرض رسم أو اشتراك شهري على تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر"، لتحسين إيرادات الشركة.

وقالت التقارير: "إن زوكربيرغ أخبر الموظفين أن هذين التطبيقين هما اللذان سيقودان الموجة التالية من النمو في مبيعات الشركة، لا مشاريع "ميتافيرس".