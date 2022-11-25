أسوأ كارثة صحية نفوق 50 مليون طائر في الولايات المتحدة

قدّرت بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، الخميس، نفوق 50.54 مليون طائر في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإنفلـونزا، في موجة تعتبر الأكثر فتكاً في تاريخ البلاد.

وبحسب رويترز، يمثل نفوق الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 50.5 مليون من الطيور التي نفقت في تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2015.

وتنفق الطيور غالباً بعد إصابتها بالعـدوى، كما تُعـدم أسراب بأكملها قد يزيد عددها على مليون طائر في مزارع دجاج إنتاج البيض للسيطرة على انتشار المرض بعد أن تظهر نتائج اختبار الطيور إيجابية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن إلى مستويات قياسية مما فاقم الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون تضخماً شديداً، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات الوزارة أن تفشي المرض في الولايات المتحدة، الذي بدأ في شباط الماضي، أصاب الدواجن والطيور غير الداجنة عبر 46 ولاية.

وتنقل الطيور البرية، مثل البط، المرض المعروف باسم إنفلـونزا الطيور، شديد العدوى، من خلال فضلاتها أو ريشها أو الاتصال المباشر بالدواجن.