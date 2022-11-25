صحيفة تركية: في هذا الموعد سيلتقي الأسد مع أردوغان

كشفت صحيفة "حرييت" التركية في تقرير الخميس، عن اجتماع مرتقب سيجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري بشار الأسد، مع وجود مساع روسية لتوفير منصة لهذا اللقاء.

وقال كاتب المقال، الصحافي المقرّب من الحكومة التركية عبد القادر سيلفي، إن اللقاء المتوقع سيجري قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 23 حزيران 2023، لافتاً إلى أن المحادثات المشتركة بين تركيا وسوريا "وصلت إلى مستويات أعلى من ذي قبل".

وإذ كشف عن أن المحادثات التركية أصبحت تجري من دون وساطة روسية - إيرانية، لفت إلى أن اللقاءات بين أنقرة ودمشق تجاوزت المرحلة السابقة التي كانت تجري فقط على مستوى جهازي الاستخبارات.

وتوقّع سيلفي أن يعجّل لقاء الرئيسين عملية إعادة اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك في حال تم تأمين رعاية دبلوماسية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأربعاء، كشفت وكالة "أسوشييتد بريس" عن رفض الرئيس السوري طلباً لأردوغان، تم عبر إيران، بإرسال وفد من الحكومة التركية إلى دمشق من أجل عقد لقاءات مشتركة، لكنه عبّر في الوقت نفسه، عن انفتاحه على إجراء محادثات في دولة ثالثة.

ونقلت الوكالة عن مصدر لبناني قوله إن أردوغان أرسل ضمن الطلب دعوة للأسد من أجل عودة قوات الجيش السوري للسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، ومنع الأخيرة من استخدام الغاز والنفط السوري، وإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى سوريا.

لكن الصحافي التركي نفى وجود مثل هذا الطلب، كما نفى مسؤول تركي كبير للوكالة وجود أي اتصالات مع الجانب الإيراني، وقال إن "طهران تعارض أنقرة في القضية السورية"، موضحاً أن "روسيا فقط من تبذل مساع في هذا الجانب".

وكان الرئيس التركي جدد الأربعاء، إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأسد وقال في لقاء صحافي: "من الممكن أن يحدث لقاء مع بشار الأسد"، وأضاف "في السياسة ليس هنالك استياء وتحفظ، عاجلاً أم آجلاً سنتخذ خطواتنا".