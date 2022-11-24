منظومة إس-300″.. من اليونان إلى أوكرانيا!

قال مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية “تسامتو”، “إيغور كوروتشينكو” إن «الولايات المتحدة تمارس الضغط على اليونان لنقل منظومة صواريخ “إس -300” إلى كييف».

وأضاف: «يمكننا أن نفترض أن الضغط الأمريكي سيكون ناجحاً، لأن أثينا اليوم تتخذ موقفاً غير ودي تجاه السياسة الروسية وكونها عضواً في حلف “الناتو” ستوافق على الشروط الأمريكية».

وبحسب صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، اقترحت واشنطن أن تتخلى أثينا عن الأسلحة الروسية لصالح الأنظمة الغربية، ولا سيما أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “إس -300” ومنظومات “تور-إم1”.

في الوقت نفسه، استقبلت اليونان الاقتراح بشكل إيجابي، ولكنها رفضت “أثينا” طلب أوكرانيا تزويد “كييف” بهذه الأنظمة، حيث تحتفظ روسيا باتفاقية ترخيص مع المستخدم النهائي، والتي بموجبها لا يمكن لليونان تصدير هذه الأنظمة إلى دول ثالثة دون إذن “موسكو”.

وأشار “كوروتشينكو”، إلى أن الولايات المتحدة استخدمت مراراً وتكراراً مخططاً مشابهاً لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ويعتقد أن روسيا بدورها لن تكون قادرة في النهاية على منع نقل صواريخ “إس -300” ومنظومات “تور-إم1” اليونانية إلى كييف.

في وقت سابق، سلمت سلوفاكيا، نظام الصواريخ المضادة للطائرات “إس-300” إلى أوكرانيا، وتم نقله في سرية تامة، وبعد ذلك، قدمت الولايات المتحدة لسلوفاكيا بديلاً عن هذه الأسلحة.

يذكر أن الجيش الروسي، دمر فرقة صواريخ “إس-300” استلمتها أوكرانيا من أوروبا بصواريخ “كاليبر” البحرية.