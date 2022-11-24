24-11-2022
إلقاء القبض على عصابة ارتكبت عدة سرقات لمنازل ومزارع في منطقة القطيفة
نتيجة المتابعة المستمرة في البحث عن مرتكبي جرائم السرقة في منطقة القطيفة بريف دمشق تمكن مركز الأمن الجنائي في القطيفة من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من ثمانية أشخاص وهم المدعوين (محمد . ش) و(كريم . ا) و(محمد . م) و(عمر . ك) و(مصطفى . ز) و(خلدون . ر) و(محمد . ن) و(محمد . ن) ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدة مزارع وعشرات المنازل وسرقة الدراجات النارية والكهربائية ومحتويات السيارات وألواح طاقة شمسية،وعثر بحق عدد منهم على عدد من إذاعات البحث بجـ.رائم مختلفة.
تم استرداد قسم من المسروقات وسلمت إلى أصحابها ومازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
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