إلقاء القبض على عصابة ارتكبت عدة سرقات لمنازل ومزارع في منطقة القطيفة

نتيجة المتابعة المستمرة في البحث عن مرتكبي جرائم السرقة في منطقة القطيفة بريف دمشق تمكن مركز الأمن الجنائي في القطيفة من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من ثمانية أشخاص وهم المدعوين (محمد . ش) و(كريم . ا) و(محمد . م) و(عمر . ك) و(مصطفى . ز) و(خلدون . ر) و(محمد . ن) و(محمد . ن) ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدة مزارع وعشرات المنازل وسرقة الدراجات النارية والكهربائية ومحتويات السيارات وألواح طاقة شمسية،وعثر بحق عدد منهم على عدد من إذاعات البحث بجـ.رائم مختلفة.

تم استرداد قسم من المسروقات وسلمت إلى أصحابها ومازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

