اللاذقية: فرق الإنقاذ تبحث عن فتاة سقطت في فوهة للصرف الصحي

سقطت امرأة وابنتها اليوم في “اللاذقية” في إحدى فوهات الصرف الصحي، بالتزامن مع العاصفة المطرية التي تضرب المدينة.

ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن مدير الدفاع المدني في “اللاذقية” أنه تم إنقاذ السيدة التي سقطت في فوهة للصرف الصحي عند دوار “الشبيبة”.

وقال التلفزيون السوري الرسمي أن فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن الفتاة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الهطولات المطرية والعواصف الرعدية التي تضرب المنطقة الساحلية، حيث أظهرت صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لطوفان شوارع “اللاذقية” بالمياه وغرق السيارات بشكل شبه كامل، علماً أن الصور المتداولة لعمليات إنقاذ الفتاة تظهر مدى ظلام المنطقة بغياب الكهرباء.