إلقاء القبض على سارقين ويسترد عدد من الدراجات المسروقة

نتيجة تكثيف الدوريات تمكن قسم شرطة الشاغور في دمشق من إلقاء القبض على ثلاثة سارقين وهم المدعوين (منير . ش) و(ضياء . ش) و(جورج . ح) وذلك أثناء إقدامهم على السرقة في محلة الشاغور تم إحضارهم إلى مركز القسم وبالتحقيق معهم اعترفوا بامتهانهم جـ.رائم السرقة من مختلف مناطق العاصمة ومحلة الشاغور خصوصاً، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدد من المنازل وكسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها وسرقة الدراجات النـ.ارية والهوائية.

تم استرداد عدد من الدراجات النـ.ارية وسلمت إلى أصحابها أصولاً.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية