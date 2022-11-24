الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار فوق أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

يكون الجو اليوم بين الغائم جزئياً والغائم، والفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة على المناطق الساحلية والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.