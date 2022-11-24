إسبانيا تمطر شباك كوستاريكا بسباعية نظيفة

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره الكوستاريكي بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الثمامة، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالياً في قطر.

سجل أهداف الماتادور داني أولمو، ماركو أسينسيو، فيران توريس (هدفان)، بابلو مارتن باييز، كارلوس سولر، ألفارو موراتا، في الدقائق 11 -21 -31 -54 -75 -90 -92.

وبهذا الانتصار اعتلى المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد كوستاريكا دون نقاط في المركز الأخير.

ضغط الإسبان منذ البداية بشكل مكثف، وسدد داني أولمو كرة أرضية مرت محاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 5، وسدد ماركو أسينسيو كرة أرضية مرت جانب القائم الأيسر في الدقيقة 8.. الهدف الأول للماتادور جاء عن طريق داني أولمو الذي استلم كرة داخل المنطقة اصطدمت بمدافع كوستاريكا، وسدد إلى يسار الحارس كيلور نافاس ليمنح التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 11، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 21، بعد عرضية أرضية من قبل جوردي ألبا، أسفل يسار الحارس نافاس.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح إسبانيا، بعد تدخل عنيف على جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، حيث نفذها توريس بنجاح أسفل يمين المرمى، في الدقيقة 31، وضغط الإسبان لزيادة الحصيلة لكن صافرة الحكم أعلنت نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني عاد فيران توريس لينجح في مهمة زيادة غلة الإسبان في الدقيقة 54، حيث استغل خطأ من دفاع كوستاريكا وسدد من داخل المنطقة في شباك الحارس نافاس، بعدها استسلم لاعبو كوستاريكا أمام الاستحواذ المطلق للإسبان حيث تمكن جافي من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 74، بعد تمريرة من موراتا داخل منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

ومرر نيكو ويليامز كرة عرضية حاول الحارس كيلور نافاس إبعادها، لتصل إلى قدم كارلوس سولير الذي وضع الكرة مباشرة في الشباك، مضيفاً الهدف السادس للماتادور في الدقيقة 90، واكتمل مهرجان الأهداف، بهدف سابع جاء بتوقيع ألفارو موراتا بعد تمريرة بينية من داني أولمو داخل منطقة الجزاء سددها أسفل يمين الحارس في الدقيقة 92، لتنهي بعدها المباراة.

تشكيلة إسبانيا:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: جوردي ألبا، إيميريك لابورت، رودري، وسيزار أزبليكويتا.

الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، وجافي.

الهجوم: داني أولمو، فيران توريس، وماركو أسينسيو.

تشكيلة كوستاريكا:

حارس المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: كارلوس مارتينيز، كيشير فولر، أوسكار دوارتي، فرانسيسكو كالفو، برايان أوفيدو.

الوسط: جويل كامبل، بورجس، تيخيدا، بينيت.

الهجوم: أنتوني كونتريراس.