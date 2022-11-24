لأول مرة منذ بداية العملية الروسية.. بريطانيا ترسل طائرات إلى أوكرانيا

أعلنت بريطانيا، أنها ستقدم دعما جديدا لأوكرانيا بطائرات هليكوبتر لأول مرة، في تصعيد لدعم كييف ضد روسيا .

وبحسب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، سوف يتم توفير ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز “سي كينغ”، وصلت أولاها بالفعل إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” عن وكالة الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى أنها أول طائرات ترسلها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية العملبة العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأعلن والاس أيضا، خلال زيارة له إلى النرويج، إنه تم إرسال 10 آلاف طلقة مدفعية إضافية لمساعدة أوكرانيا في تأمين الأراضي التي استعادتها من القوات الغازية في الأسابيع الأخيرة، مضيفا “دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع”.

يأتي الدعم الجديد، بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، للعاصمة الأوكرانية كييف السبت الماضي.

وأعلن سوناك حينها أن بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار)، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا من إيران.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الملكية دربت عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية لمدة ستة أسابيع على هذه الطائرات في المملكة المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق الأربعاء، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات على تويتر إنه “من المرجح أن روسيا استهلكت كل مخزونها الحالي تقريبا من الأسلحة إيرانية الصنع، بعد إطلاق العديد منها ضد أوكرانيا منذ سبتمبر، وستسعى للحصول على المزيد من تلك الإمدادات قريبا”.

وأشارت إلى أن الهجمات الروسية تمزج بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها.

