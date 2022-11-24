البنتاغون يدعو إلى وقف التصعيد في شمال سوريا والعراق

أعربت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الأربعاء، عن قلقها من التصعيد في شمال سوريا والعراق وتركيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في بيان، إنّ "وزارة الدفاع قلقة للغاية من التصعيد في شمال سوريا والعراق وتركيا"، وأضاف أنّ "هذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تمّ إحرازه على مدى سنوات لتقويض وهزيمة التنظيم".

وتابع البيان: "هددت الضربات التركية الجوية الأخيرة في سوريا بشكل مباشر سلامة الأفراد الأميركيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة داعش والحفاظ على أكثر من 10 آلاف محتجز من التنظيم، علاوةً على ذلك، فإنّ الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق".

وذكر البيان أنّ "التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمّة هزيمة داعش وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمّة هزيمة التنظيم".

وقال البنتاغون: "ندين الخسائر في أرواح المدنيين التي حدثت في كل من تركيا وسوريا نتيجة لهذه الأعمال ونقدم تعازينا، كما نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية، بينما ندعو إلى وقف التصعيد، فإننا ندرك المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا"، وأضاف: "سنواصل البحث مع تركيا وشركائنا المحليين في الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت، في بيان خلال وقت سابق من الأربعاء، إنّها "تلقت معلومات إضافية تفيد بوجود خطر على القوات الأميركية جراء الغارات التركية"، وأضافت: "لم يصب أي من قواتنا".

ورفضت القيادة المركزية تقديم أي معلومات إضافية حول عدد القوات التي تعرضت للخطر أو مكانها خلال الغارات لكنّها قالت إنّ رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي تحدث إلى نظيره التركي الجنرال ياسر جولر، ولم تقدم تفاصيل المحادثة، لكنّها قالت إنّ الاثنين تحدثا عن "عدّة عناصر ذات اهتمام إستراتيجي مشترك".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ العملية العسكرية في شمال العراق وسوريا "لن تبقى محدودة بالعملية الجوية وما تمّ تنفيذه حتى الآن"، مؤكداً أنّ العملية ستستمر.