أردوغان يستأذن الأسد لإرسال وفد تشاوري.. والأسد يرفض

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أرسل طلباً عبر إيران إلى الرئيس بشار الأسد، لإرسال وفد تركي إلى دمشق، إلا أن الأخير اقترح عقد الاجتماع في بلد ثالث.

وأفاد مسؤول لبناني بأن أردوغان أرسل رسالة عبر طهران، أبلغ فيها الأسد استعداد بلاده لإرسال وفد إلى سوريا، إلا أن الأسد رفض العرض التركي، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس".

وأشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن الأسد وجد أنه "من المناسب" أن تُعقد تلك الاجتماعات في بلد ثالث.

بدوره، نفى مسؤول تركي كبير وجود أي اتصال مع إي*ران، مبيناً أن طهران تعارض تركيا بشأن القضية السورية.

وأكد المسؤول التركي على أن روسيا هي من شجعت على التطبيع التركي مع سوريا، لافتاً إلى أنه لا يوجد تطور حتى الآن في ذلك الملف.

ودعا أردوغان في وقت سابق، إلى عودة قوات الجيش السوري للمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، والعمل على منعهم من استخدام الغاز والنفط السوري.

كما أعرب الرئيس التركي عن رغبته بإعادة اللاج*ئين السوريين في تركيا إلى سوريا.

وتحدّث أردوغان، اليوم الأربعاء، عن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في لقاء صحفي بعد انتهاء كلمته أمام كتلة حزبه العدالة والتنمية في البرلمان التركي.

وقال أردوغان: "من الممكن أن يحدث لقاء مع بشار الأسد"، مضيفاً: "في السياسة ليس هنالك استياء وتحفظ، عاجلاً أم آجلاً سنتخذ خطواتنا".