منحة أمريكية ضخمة لدعم أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأمريكية، أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى أوكرانيا، بهدف “تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين”: «إن صرف هذه الأموال سيبدأ في الأسابيع المقبلة، وهذه المساعدات ستذهب إلى الحكومة الأوكرانية وتساعدها في مواجهة الحرب، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك أجور العاملين في المستشفيات والموظفين الحكوميين والمعلمين».

وفي بيان منفصل، قال البنك الدولي: «إن الأموال ستخصص في إطار مشروع “بيس”، وهو جزء من حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لهذا البلد».

وقال رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس”: «إن الأموال الأمريكية تأتي “في وقت حرج”، حيث تواجه البلاد انقطاعا حادا لإمدادات الطاقة وطقسا أكثر برودة».

وأضاف: «أن الالتزام بتقديم المساعدة العاجلة لشعب أوكرانيا “قوي كما كان دائما”».

وتابع “مالباس”: «أن البنك الدولي جمع حتى الآن نحو 17.8 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لدعم الشعب الأوكراني، وصُرف أكثر من 11.4 مليار دولار من هذا التمويل».

وختمت وزيرة الخزانة الأمريكية: «إن الأموال الأخيرة ترفع إجمالي الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار، جميعها في شكل منح».