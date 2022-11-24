روسيا تدعو تركيا للامتناع عن عمليتها العسكرية شمال سوري

طالبت روسيا الدولة التركية بالامتناع عن شن هجوم بري شامل في شمال سوريا، معتبرةً أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة.

جاء ذلك عل لسان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، أمس الأربعاء، بعد جولة جديدة من المحادثات السورية في إطار " أستانا"، مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان، وفقاً لوكالة "تاس".

وقال لافرينتيف في تصريحٍ له: "نأمل أن يصل صدى مناقشاتنا إلى أنقرة، وأن توجد وسائل أخرى لحل الأزمة".

وفي سياقٍ آخر، رأى لافرينتيف أن الولايات المتحدة تتبع نهجاً "مدمراً" في شمال شرق سوريا، وأن حل القضية الكردية سيكون عاملاً مهما في تحقيق استقرار الأوضاع في المنطقة.

ووصف الدبلوماسي الروسي الأكراد بأنهم "رهائن لدى الولايات المتحدة"، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعرقل حل الأزمة في سوريا.

وقال في هذا الصدد: "لولا الوجود الأميركي، لكان من الممكن حل القضية الكردية بسرعة كبيرة، أنا متأكد من ذلك".

وأوضح لافرنتيف أن الأطراف ناقشت خلال الاجتماع، إشراك الصين في مزيد من المحادثات بـ" أستانا" بصفة مراقب، وهي فكرة وافقت عليها إيران، بينما لا تزال تركيا تنظر فيها.

وتعهدت روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك بعد المحادثات، "بمقاومة الخطط الانفصالية التي تهدف لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة بأمور مثل اله*جمات العابرة للحدود واختراقها".