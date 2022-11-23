توقيف ( 14 ) شخص في حمص مطلوبين بجرائم مختلفة أحدهم محكوم بالإعدام

نتيجة المتابعة والمراقبة قام فرع الأمن الجنائي في حمص بإلقاء القبض على ( 12 ) مطلوب بحقهم أكثر من / 50 / إذاعة بحث بجـ.رائم سرقة وسـ.لب وإطـ.ـلاق نـ.ار ومخدرات وترويع المواطنين، ووجد بحق أحدهم حكم سجن مؤبد بجـ.رم القـ.تل قصداً ،وصودر منهم مسـ.دسين حـربيين وقنبلتين، كما تمكن الفرع المذكور من توقيف شخص مطلوب يدعى (محمد نور . ق) بحقه حكم إعدام شنـقاً حتى المـوت بجـرم تهريب مواد مخدرة وتعـذيب كما تم توقيف مطلوب يدعى (غسان . أ) يوجد بحقه حكم بالسجن المؤبد بجرم خطف بقصد طلب فدية وحجز حرية شخص وتعذيبه وعدة إذاعات بحث بجرائم (نصب واحتيال، وتهديد بالقتل) وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بهذه الطلبات.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا أنهم المقصودين بإذاعات البحث والأحكام المذكورة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية